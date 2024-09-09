Средняя зарплата в Украине выросла: какие профессии зарабатывают больше всего
Средняя зарплата штатных работников в Украине увеличилась во втором квартале 2024 года на 22,1% — до 20 964 грн. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
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Больше всего сейчас платят в таких секторах экономики:
IТ и телекоммуникации – 50 100 грн, в первом квартале было 49 500 грн;
финансовой и страховой сфере – 39 900 грн, в первом квартале было 39 100 грн;
на авиационном транспорте – 43 400 грн, в первом квартале было 34 700 грн.
При этом наименьшая средняя заработная плата была зафиксирована у работников сферы творчества, искусства и развлечений – 12 791 грн (в первом квартале – 11 532 грн), в сфере функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры –12 802 грн (в первом квартале – 11 063 грн) и в образовании – 15 076 грн (в первом квартале –12 649 грн).
- Среднее количество отзывов на вакансию в июле 2024 года возросло до показателей марта текущего года. Соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше, чем в июне.
- Количество вакансий в августе 2024 года значительно возросло, однако поиск квалифицированных работников остается большой проблемой для предприятий.