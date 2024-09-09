Середня зарплата в Україні зросла: які професії заробляють найбільше
Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% — до 20 964 грн. Про це свідчать дані Держстату.
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Найбільше нині платять у таких секторах економіки:
ІТ та телекомунікації – 50 100 грн, у першому кварталі було 49 500 грн;
фінансовій і страховій сфері – 39 900 грн, у першому кварталі було 39 100 грн;
на авіаційному транспорті – 43 400 грн, у першому кварталі було 34 700 грн.
Водночас найменшу середню заробітну плату було зафіксовано у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг – 12 791 грн (у першому кварталі – 11 532 грн), у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 12 802 грн (у першому кварталі – 11 063 грн) та в освіті – 15 076 грн (у першому кварталі – 12 649 грн).
- Середня кількість відгуків на вакансію у липні 2024 року зросла до показників березня поточного року. Шукачі роботи оновили або створили 330 522 резюме, що на 9% більше, ніж у червні.
- Кількість вакансій у серпні 2024 року значно зросла, однак пошук кваліфікованих працівників залишається великою проблемою для підприємств.