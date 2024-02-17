США через Эстонию передадут Украине $500 000 российских активов

Конфискованные средства перечисляются в Эстонию, поскольку законодательство не позволяет напрямую перевести их в Украину

Минюст США (фото - Erlend Bjørtvedt)

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар объявили сегодня, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности о передаче почти $500 000 конфискованных российских средств для Украины, сообщает Министерство юстиции США.

Российские активы конфисковали в результате разоблачения незаконной схемы экспорта в Россию техники.

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"Средства были конфискованы Соединенными Штатами после распада незаконной сети закупок, пытавшейся импортировать в Россию высокоточный станок американского происхождения для использования в секторах обороны и распространения ядерного оружия", – сообщили в Минюсте США.

Документ предусматривает передачу почти полмиллиона долларов Эстонии в поддержку рабочей группы Taskforce KleptoCapture, а Эстония передаст их Украине. Средства используют через специальный фонд для быстрого восстановления разрушенной электросети в Украине.

"Эта передача является первой в своем роде от Соединенных Штатов иностранному союзнику с явной целью помощи Украине, и второй раз оперативная группа Министерства юстиции KleptoCapture предоставила Украине конфискованные российские активы, предоставив 5,4 миллиона долларов конфискованных средств в прошлом году в Государственный департамент поддержки украинских ветеранов войны", – говорится в сообщении.

Справка KleptoCapture – оперативная группа, занимающаяся обеспечением соблюдения санкций и экспортных ограничений, введенных в ответ на российскую агрессию. KleptoCapture – оперативная группа, занимающаяся обеспечением соблюдения санкций и экспортных ограничений, введенных в ответ на российскую агрессию.

Конфискованные средства перечисляются в Эстонию, поскольку законодательство не позволяет напрямую перевести их в Украину.

Эстония использует средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которые были целенаправленными мишенями российских войск.

"Это заявление демонстрирует твердую решимость Соединенных Штатов и наших эстонских партнеров прекратить доступ президента Путина к западным технологиям, на которые он полагается, чтобы вести незаконную войну против Украины", – сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

Тинис Саар убежден, что соглашение дает дополнительную мотивацию еще больше сражаться с нарушениями санкций.

"Цель не только выявить, привлечь к ответственности и обеспечить справедливость, а направить незаконные доходы жертве, то есть Украине. Я надеюсь, что это станет новой нормой для санкционированных преступлений в других странах в будущем", – сказал генеральный секретарь Эстонии.

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23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.