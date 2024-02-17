США через Естонію передадуть Україні $500 000 російських активів

Конфісковані кошти перераховуються до Естонії, оскільки наразі законодавство не дозволяє напряму перевести їх до України

Мін'юст США (фото - Erlend Bjørtvedt)

Заступниця генерального прокурора Ліза Монако та генеральний секретар Естонії Тиніс Саар оголосили сьогодні, 17 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки про передання майже $500 000 конфіскованих російських коштів для України, інформує Міністерство юстиції США.

Російські активи конфіскували внаслідок викриття незаконної схеми експорту в Росію техніки.

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"Кошти були конфісковані Сполученими Штатами після розпаду незаконної мережі закупівель, яка намагалася імпортувати в Росію високоточний верстат американського походження для використання в секторах оборони та розповсюдження ядерної зброї", – повідомили в Мін'юсті США.

Документ передбачає передання майже пів мільйона доларів Естонії на підтримку робочої групи Taskforce KleptoCapture, а Естонія передасть їх Україні. Кошти використають через спеціальний фонд на швидке відновлення зруйнованої електромережі в Україні.

"Це передання є першим у своєму роді від Сполучених Штатів іноземному союзнику з явною метою допомоги Україні, і вдруге оперативна група Міністерства юстиції KleptoCapture надала Україні конфісковані російські активи, надавши $5,4 млн конфіскованих коштів торік до Державного департаменту підтримки українських ветеранів війни", – йдеться в повідомленні.

Довідка KleptoCapture - оперативна група KleptoCapture, яка займається забезпеченням дотримання санкцій та експортних обмежень, запроваджених у відповідь на російську агресію. KleptoCapture - оперативна група KleptoCapture, яка займається забезпеченням дотримання санкцій та експортних обмежень, запроваджених у відповідь на російську агресію.

Конфісковані кошти перераховуються до Естонії, оскільки наразі законодавство не дозволяє напряму перевести їх до України.

Естонія використає кошти для проєкту з прискорення оцінки збитків і критичного ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, які були цілеспрямованими мішенями російських військ.

"Ця заява демонструє непохитну рішучість Сполучених Штатів і наших естонських партнерів припинити доступ президента Путіна до західних технологій, на які він покладається, щоб вести незаконну війну проти України", — сказала заступниця генерального прокурора Ліза Монако.

Тиніс Саар переконаний, що угода дає додаткову мотивацію ще більше боротися з порушеннями санкцій.

"Мета не лише виявити, притягнути до відповідальності та забезпечити справедливість, а й спрямувати незаконні доходи жертві, тобто Україні. Я сподіваюся, що це стане новою нормою для санкціонованих злочинів в інших країнах у майбутньому", – сказав генеральний секретар Естонії.

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23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.