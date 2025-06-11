США и Китай согласовали новое торговое перемирие. Сделка требует одобрения Трампа и Си
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Соединенные Штаты Америки и Китай после двух дней интенсивных переговоров в Лондоне достигли рамочного соглашения, которое должно возобновить между ними торговлю в нормальном режиме, пишут американские медиа.

Переговоры продолжались более 20 часов и подчас становились настолько напряженными, что, казалось, могут сорваться, указывает New York Times.

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По итогам встречи китайская сторона пообещала ускорить поставки редкоземельных металлов, критически важных для американской автомобильной и оборонной промышленности, а США согласились смягчить экспортный контроль на программное обеспечение для производства полупроводников, ядерные и аэрокосмические компоненты, химические вещества, детали для самолетов.

Также будет отменен запрет на зачисление китайских студентов в американские университеты.

Результаты договоренностей должны быть одобрены лидерами государств – Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем.

Переговоры в Лондоне понадобились после того, как предыдущее соглашение после встречи в Женеве (предусматривало взаимное снижение тарифов на 115 пунктов и 90-дневное торговое перемирие) оказалось под угрозой срыва, указывает Financial Times.

США обвинили Китай в затягивании выдачи лицензий на экспорт редкоземельных металлов, а Китай расценил новые американские экспортные ограничения как "серьезное нарушение" женевских договоренностей.

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Эксперты, опрошенные американскими медиа, сдержанно оптимистично оценили достигнутые договоренности, но высказали серьезные предостережения относительно их длительности.

Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Markets: "Рынки, вероятно, с пониманием отнесутся к переходу от конфронтации к координации. Мы еще не вышли из леса – теперь от Трампа и Си зависит одобрение и исполнение сделки" (Bloomberg).

Скотт Кеннеди, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне: "Это соглашение склеено взаимным давлением сторон друг на друга, а не общими принципами или интересами. Вероятность дальнейших остановок и рестартов очень высока" (CNBC).

Цзянвэй Сюй, старший экономист Natixis: "[Необходимость одобрения лидерами] является четким сигналом того, что некоторые разногласия или нерешенные детали все еще нуждаются во внутреннем обсуждении" (CNBC).

Йозеф Грегори Махони, профессор международных отношений Шанхайского педагогического университета: "Основной конфликт остается: микросхемы против редкоземельных металлов. Все остальное – это танец павлина" (Bloomberg).

Соглашение должно быть реализовано до окончания 90-дневной паузы на тарифы, которая истекает в августе. Поскольку уже прошел один месяц, следующие 60 дней будут критическими для решения более широких вопросов торговых отношений между двумя странами. Среди них – несправедливые торговые практики и производство фентанила, к которым есть претензии у Трампа.

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