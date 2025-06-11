США и Китай согласовали новое торговое перемирие. Сделка требует одобрения Трампа и Си

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Соединенные Штаты Америки и Китай после двух дней интенсивных переговоров в Лондоне достигли рамочного соглашения, которое должно возобновить между ними торговлю в нормальном режиме, пишут американские медиа.

Переговоры продолжались более 20 часов и подчас становились настолько напряженными, что, казалось, могут сорваться, указывает New York Times.

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По итогам встречи китайская сторона пообещала ускорить поставки редкоземельных металлов, критически важных для американской автомобильной и оборонной промышленности, а США согласились смягчить экспортный контроль на программное обеспечение для производства полупроводников, ядерные и аэрокосмические компоненты, химические вещества, детали для самолетов.

Также будет отменен запрет на зачисление китайских студентов в американские университеты.

Результаты договоренностей должны быть одобрены лидерами государств – Дональдом Трампом и Си Цзиньпинем.

Переговоры в Лондоне понадобились после того, как предыдущее соглашение после встречи в Женеве (предусматривало взаимное снижение тарифов на 115 пунктов и 90-дневное торговое перемирие) оказалось под угрозой срыва, указывает Financial Times.

США обвинили Китай в затягивании выдачи лицензий на экспорт редкоземельных металлов, а Китай расценил новые американские экспортные ограничения как "серьезное нарушение" женевских договоренностей.

Эксперты, опрошенные американскими медиа, сдержанно оптимистично оценили достигнутые договоренности, но высказали серьезные предостережения относительно их длительности.

Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo Markets: "Рынки, вероятно, с пониманием отнесутся к переходу от конфронтации к координации. Мы еще не вышли из леса – теперь от Трампа и Си зависит одобрение и исполнение сделки" (Bloomberg).

Скотт Кеннеди, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне: "Это соглашение склеено взаимным давлением сторон друг на друга, а не общими принципами или интересами. Вероятность дальнейших остановок и рестартов очень высока" (CNBC).

Цзянвэй Сюй, старший экономист Natixis: "[Необходимость одобрения лидерами] является четким сигналом того, что некоторые разногласия или нерешенные детали все еще нуждаются во внутреннем обсуждении" (CNBC).

Йозеф Грегори Махони, профессор международных отношений Шанхайского педагогического университета: "Основной конфликт остается: микросхемы против редкоземельных металлов. Все остальное – это танец павлина" (Bloomberg).

Соглашение должно быть реализовано до окончания 90-дневной паузы на тарифы, которая истекает в августе. Поскольку уже прошел один месяц, следующие 60 дней будут критическими для решения более широких вопросов торговых отношений между двумя странами. Среди них – несправедливые торговые практики и производство фентанила, к которым есть претензии у Трампа.