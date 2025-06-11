США і Китай узгодили нове торгове перемир'я. Угода потребує схвалення Трампа і Сі

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Сполучені Штати Америки та Китай після двох днів інтенсивних переговорів у Лондоні досягли рамкової угоди, яка має відновити між ними торгівлю в нормальному режимі, пишуть американські медіа.

Переговори тривали понад 20 годин і часом ставали настільки напруженими, що, здавалося, можуть зірватися, вказує New York Times.

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За підсумками зустрічі китайська сторона пообіцяла прискорити постачання рідкісноземельних металів, критично важливих для американської автомобільної та оборонної промисловості, а США погодилися пом'якшити експортний контроль на програмне забезпечення для виробництва напівпровідників, ядерні та аерокосмічні компоненти, хімічні речовини, деталі для літаків.

Також буде скасована заборона на зарахування китайських студентів до американських університетів.

Результати домовленостей мають бути схвалені лідерами держав – Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінем.

Переговори у Лондоні знадобилися після того, як попередня угода після зустрічі в Женеві (передбачала взаємне зниження тарифів на 115 пунктів та 90-денне торгове перемир'я) опинилася під загрозою зриву, вказує Financial Times.

США звинуватили Китай у затягуванні видавання ліцензій на експорт рідкісноземельних металів, а Китай розцінив нові американські експортні обмеження як "серйозне порушення" женевських домовленостей.

Експерти, опитані американськими медіа, стримано оптимістично оцінили досягнуті домовленості, але висловили серйозні застереження щодо їхньої довготривалості.

Чару Чанана, головна інвестиційна стратегиня Saxo Markets: "Ринки, ймовірно, з розумінням поставляться до переходу від конфронтації до координації Ми ще не вийшли з лісу – тепер від Трампа і Сі залежить схвалення та виконання угоди" (Bloomberg).

Скотт Кеннеді, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні: "Ця угода склеєна взаємним тиском сторін одна на одну, а не спільними принципами чи інтересами. Ймовірність подальших зупинок і рестартів дуже висока" (CNBC).

Цзянвей Сюй, старший економіст Natixis: "[Необхідність схвалення лідерами] є чітким сигналом того, що деякі розбіжності або невирішені деталі все ще потребують внутрішнього обговорення" (CNBC).

Йозеф Грегорі Махоні, професор міжнародних відносин Шанхайського педагогічного університету: "Основний конфлікт залишається: мікросхеми проти рідкісноземельних металів. Все інше – це танець павича" (Bloomberg).

Угода має бути реалізована до закінчення 90-денної паузи на тарифи, що спливає в серпні. Оскільки вже пройшов один місяць, наступні 60 днів будуть критичними для розв'язання ширших питань торговельних відносин між двома країнами. Серед них – несправедливі торгові практики та виробництво фентанілу, до яких є претензії у Трампа.