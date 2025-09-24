США поддержат Аргентину финансами: идут переговоры о валютном свопе на $20 млрд

Хавьер Милей (Фото: EPA / JUAN PABLO PINO)

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры об открытии кредитной линии в виде валютного свопа центральному банку Аргентины на $20 млрд для стабилизации финансовой системы страны, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Валютный своп станет центральным элементом широкого пакета финансовой помощи Аргентине. США также готовы покупать аргентинские государственные облигации в долларах и предоставить значительный кредит stand-by через резервный фонд Минфина США.

"Кроме того, Соединенные Штаты готовы выкупить как вторичный, так и первичный государственный долг, и мы сотрудничаем с аргентинским правительством по отмене налоговых льгот для товарных производителей при конвертации валютных поступлений. Я также поддерживаю контакты с многочисленными американскими компаниями, которые намерены осуществить значительные прямые иностранные инвестиции в различные секторы аргентинской экономики в случае положительного результата выборов", – написал Бессент в социальной сети X.

Аргентина находится в критической финансовой ситуации из-за обесценивания песо, почти $10 млрд долга перед МВФ, который надо погасить в начале 2026 года, и экономическую нестабильность.

Кризис усилился после того, как президент-либертарианец Хавьер Милей потерпел ряд серьезных политических поражений, пишет The Economist.

Сначала он проиграл местные выборы в провинции Буэнос-Айрес, а затем парламент отменил его вето на один из законопроектов о расходах. Рынки запаниковали, опасаясь, что это означает конец поддержки его экономических реформ и возможное возвращение популистов-перонистов к власти.

Поддержка США должна предоставить Аргентине необходимую силу для защиты песо. Бессент надеется, что сам факт такой поддержки будет настолько мощным сигналом, что реальное вмешательство может и не понадобиться.

26 октября в Аргентине состоятся промежуточные выборы, и многие эксперты считают, что после них правительство страны будет вынуждено изменить валютную политику, разрешив более свободное плавание песо.