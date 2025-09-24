США підтримають Аргентину фінансами: йдуть переговори про валютний своп на $20 млрд

Хав'єр Мілей (Фото: EPA / JUAN PABLO PINO)

Сполучені Штати Америки ведуть переговори про відкриття кредитної лінії у вигляді валютного свопу центральному банку Аргентини на $20 млрд для стабілізації фінансової системи країни, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Валютний своп стане центральним елементом широкого пакета фінансової допомоги Аргентині. США також готові купувати аргентинські державні облігації в доларах і надати значний кредит stand-by через фонд резервний фонд Мінфіну США.

"Крім того, Сполучені Штати готові викупити як вторинний, так і первинний державний борг, і ми співпрацюємо з аргентинським урядом щодо скасування податкових пільг для товарних виробників під час конвертації валютних надходжень. Я також підтримую контакти з численними американськими компаніями, які мають намір здійснити значні прямі іноземні інвестиції в різні сектори аргентинської економіки у разі позитивного результату виборів", – написав Бессент у соціальній мережі X.

Аргентина перебуває в критичній фінансовій ситуації через знецінення песо, майже $10 млрд боргу перед МВФ, який треба погасити на початку 2026 року, та економічну нестабільність.

Криза посилилася після того, як президент-лібертаріанець Хав'єр Мілей зазнав низки серйозних політичних поразок, пише The Economist.

Спочатку він програв місцеві вибори в провінції Буенос-Айрес, а потім парламент скасував його вето на один із законопроєктів про витрати. Ринки запанікували, побоюючись, що це означає кінець підтримки його економічних реформ і можливе повернення популістів-перонистів до влади.

Підтримка США має надати Аргентині необхідну силу для захисту песо. Бессент сподівається, що сам факт такої підтримки буде настільки потужним сигналом, що реальне втручання може й не знадобитися.

26 жовтня в Аргентині відбудуться проміжні вибори, й багато експертів вважають, що після них уряд країни буде змушений змінити валютну політику, дозволивши вільніше плавання песо.