США упрутся в долговой потолок на следующий день после инаугурации Трампа

Джанет Йеллен (Фото: EPA)

Лимит госдолга США будет достигнут на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, информирует The Hill.

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Она также сообщила, что Министерство финансов приступит к использованию "чрезвычайных мер", чтобы избежать дефолта.

В письме к Конгрессу Йеллен объяснила, что после почти двухлетней приостановки лимита госдолга, которая закончилась в этом месяце, правительство вновь столкнулось с угрозой финансовой нестабильности. Чрезвычайные меры позволяют правительству выполнять свои обязательства в течение определенного периода после достижения лимита.

Однако точно определить, сколько времени эти меры будут эффективны, сложно. Ранее эксперты предполагали, что у Конгресса будет несколько месяцев для повышения лимита.

Йеллен уточнила, что меры предусматривают временное изменение в инвестировании таких фондов, как:

Гражданский пенсионный фонд госслужащих (CSRDF) – часть средств, которые не требуются для немедленных выплат пенсионерам, не будет инвестирована полностью.

Фонд медицинского страхования для работников почты – инвестиции будут ограничены аналогично CSRDF.

Несмотря на эти меры, Йеллен подчеркнула, что федеральные пенсионеры и сотрудники не понесут финансовые потери, ведь все фонды будут восстановлены после повышения или приостановки лимита долга.

Лимит госдолга определяет максимальный объем средств, которые Министерство финансов может взять взаймы для выполнения финансовых обязательств страны. В настоящее время долг США превышает $36 триллионов.

Предыдущее решение о приостановлении лимита долга было принято в 2023 году во время президентства Джо Байдена. Оно стало частью двухпартийного соглашения между демократами и республиканцами, которое также включало ограничения на федеральные расходы.

Однако возвращающийся в Белый дом Дональд Трамп раскритиковал это соглашение. Теперь именно его администрация должна решить проблему обостряющегося долга.

Йеллен напомнила, что лимит госдолга не позволяет увеличивать расходы, а лишь ограничивает способность правительства финансировать принятые ранее обязательства. Она призвала Конгресс действовать оперативно, чтобы защитить финансовую стабильность США и доверие к правительству.

"Риск состоит в том, что федеральное правительство не сможет выполнять свои законные обязательства, которые принимались Конгрессом и президентами обеих партий", – подчеркнула она.

Ситуация осложняется тем, что республиканцы контролируют обе палаты Конгресса и Белый дом. Внутри партии продолжаются дебаты относительно того, как совместить решение вопроса госдолга с сокращением федеральных расходов, на чем настаивают консервативные фискальные группы.