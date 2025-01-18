США впруться в боргову стелю на наступний день після інавгурації Трампа

Джанет Єллен (Фото: EPA)

Ліміт держборгу США буде досягнутий наступного дня після інавгурації Дональда Трампа, яка запланована на 20 січня. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, інформує The Hill.

Вона також повідомила, що Міністерство фінансів розпочне використання "надзвичайних заходів", аби уникнути дефолту.

У листі до Конгресу Єллен пояснила, що після майже дворічного призупинення ліміту держборгу, яке закінчилося цього місяця, уряд знову зіткнувся із загрозою фінансової нестабільності. Надзвичайні заходи дозволяють уряду виконувати свої зобов’язання протягом певного періоду після досягнення ліміту.

Проте точно визначити, скільки часу ці заходи будуть ефективними, складно. Раніше експерти припускали, що у Конгресу буде кілька місяців для підвищення ліміту.

Єллен уточнила, що заходи передбачають тимчасову зміну в інвестуванні таких фондів, як:

Цивільний пенсійний фонд держслужбовців (CSRDF) – частина коштів, які не потрібні для негайних виплат пенсіонерам, не буде інвестована повністю.

Фонд медичного страхування для працівників пошти – інвестиції будуть обмежені аналогічно CSRDF.

Попри ці заходи, Єллен наголосила, що федеральні пенсіонери та співробітники не зазнають фінансових втрат, адже всі фонди будуть відновлені після підвищення або призупинення ліміту боргу.

Ліміт держборгу визначає максимальний обсяг коштів, які Міністерство фінансів може позичити для виконання фінансових зобов’язань країни. Наразі борг США перевищує $36 трильйонів.

Попереднє рішення про призупинення ліміту боргу було ухвалене у 2023 році під час президентства Джо Байдена. Воно стало частиною двопартійної угоди між демократами та республіканцями, яка також включала обмеження на федеральні витрати.

Однак Дональд Трамп, який повертається до Білого дому, розкритикував цю угоду. Тепер саме його адміністрація має розв'язати проблему боргу, що загострюється.

Єллен нагадала, що ліміт держборгу не дає змоги збільшувати витрати, а лише обмежує здатність уряду фінансувати зобов’язання, прийняті раніше. Вона закликала Конгрес діяти оперативно, аби захистити фінансову стабільність США та довіру до уряду.

"Ризик полягає у тому, що федеральний уряд не зможе виконувати свої законні зобов’язання, які приймалися Конгресом і президентами обох партій", – наголосила вона.

Ситуація ускладнюється тим, що республіканці наразі контролюють обидві палати Конгресу та Білий дім. Усередині партії точаться дебати щодо того, як поєднати розв'язання питання держборгу зі скороченням федеральних витрат, на чому наполягають консервативні фіскальні групи.