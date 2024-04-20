Страны ЕС могут конфисковать средства и имущество за обход санкций

Конфискация "непонятных богатств" в ЕС будет угрожать за незаконное обращение оружия, мошенничество и обход санкций

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Страны Евросоюза получили право конфисковать средства и имущество за обход санкций. Об этом говорится в директиве, размещенной в законодательной базе ЕС и Совета ЕС.

"При определении, следует ли конфисковать имущество, национальные суды должны учитывать все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, например то, что стоимость имущества существенно непропорциональна законному доходу лица", — говорится в документе.

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Также в пользу конфискации будут свидетельствовать отсутствие доказательств законности приобретения собственности и связи с преступной организацией. В то же время доказательство отдельных преступлений может быть "предварительным условием конфискации непонятного богатства". Должно быть подтверждено, что такое имущество или денежные средства были получены именно в результате преступления, отмечается в документе.

В Еврокомиссии отметили, что директива позволит сделать невозможным сохранность в руках преступников незаконно полученных средств и их инвестирование.

Правоохранительные органы при этом получат возможность отслеживать и замораживать подозрительные активы, чтобы не допустить их "исчезновения". Конфискация "непонятных богатств" будет угрожать за незаконное обращение оружия, мошенничество и обход санкций.

Директива является одним из видов законодательства ЕС, но в отличие от постановления она не имеет прямого действия. Такой документ обязывает страны-члены внести коррективы в свои национальные законодательства.

На прошлой неделе Совет ЕС утвердил директиву по криминализации обхода и нарушениям санкций. Торговля подсанкционными товарами будет считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза. Максимальная санкция – пять лет тюрьмы.