Країни ЄС можуть конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій

Конфіскація "незрозумілих багатств" у ЄС загрожуватиме за незаконний обіг зброї, шахрайство та обхід санкцій

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Країни Євросоюзу отримали право конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій. Про це йдеться в директиві, яка була розміщена у законодавчій базі ЄС та Ради ЄС.

"Під час визначення, чи слід конфіскувати майно, національні суди повинні враховувати всі відповідні обставини справи, включно з наявними доказами та конкретними фактами, наприклад, те, що вартість майна є суттєво непропорційною законному доходу особи", — йдеться у документі.

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Також на користь конфіскації свідчитимуть відсутність доказів законності набуття власності та зв'язок особи зі злочинною організацією. У той самий час доказ окремих злочинів може бути "попередньою умовою для конфіскації незрозумілого багатства". Має бути підтверджено, що таке майно чи кошти було отримано саме внаслідок злочину, наголошується у документі.

У Єврокомісії зазначили, що директива дозволить унеможливити збереження в руках злочинців незаконно отриманих коштів та їх інвестування.

Правоохоронні органи водночас матимуть можливість відстежувати та заморожувати підозрілі активи, щоб не допустити їх "зникнення". Конфіскація "незрозумілих багатств" загрожуватиме за незаконний обіг зброї, шахрайство та обхід санкцій.

Директива є одним із видів законодавства ЄС, але на відміну від постанови вона не має прямої дії. Такий документ зобов'язує країни-члени внести корективи до своїх національних законодавств.

Минулого тижня Рада ЄС затвердила директиву щодо криміналізації обходу й порушень санкцій. Торгівля підсанкційними товарами буде вважатися кримінальним злочином в усіх країнах Євросоюзу. Максимальна санкція – п'ять років тюрми.