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Страны G7 обязались дать Украине больше денег, чем обещали ранее: заявление

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 16:25
Страны G7 обязались дать Украине больше денег, чем обещали ранее: заявление - Фото
Фото: depositphotos.com

Страны Большой семерки (G7) увеличили свои обязательства по финансовой поддержке Украины на 2023 год. Если в декабре они составляли $32 млрд, то сейчас – уже $39 млрд, говорится в опубликованном в четверг заявлении министров финансов G7, где они подтверждают непоколебимую поддержку Украины.

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"Эти обязательства придают Украине уверенность и позволяют органам власти гарантировать функционирование государства, продолжать предоставление основных услуг, осуществлять важнейший ремонт поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику", – заявили министры.

Они рассчитывают, что Международный валютный фонд тоже поможет Украине.

"Мы призываем МВФ и Украину разработать надежную и амбициозную программу до конца марта 2023 года", – говорится в заявлении.

Министры пообещали, что G7 продолжит санкционную политику против России и будет работать с партнерами по обеспечению работы предельных цен на нефть и нефтепродуктов из России.

  • Страны Большой семерки в течение 2022 года собрали для Украины $32,7 млрд бюджетной помощи.
  • Сумма, которую G7 удалось мобилизовать на 2023 год, в основном состоит из 18 млрд евро от Европейского союза и еще одного крупного пакета поддержки от США на $9,9 млрд.
  • 20 февраля директор МВФ приезжала в Украину, чтобы обсудить кредитную программу на $15 млрд.
Андрій Водяний
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g7 финансовая помощь бюджет-2023
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