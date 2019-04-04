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04.04.2019, 15:44

Субсидии наличкой: треть киевлян не рассчитались за воду

Субсидии наличкой: треть киевлян не рассчитались за воду

В Киевводоканале напомнили о целевом назначении субсидий

Только 62% получателей монетизированных субсидий рассчитались с Киевводоканалом за март, сообщает пресс-служба компании.

Поставщик воды напомнил, что субсидия в денежном виде должна использоваться, в первую очередь, для оплаты коммунальных услуг. А в случае неоплаты в течение двух месяцев, субсидию прекратят выплачивать.

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Напомним, что с марта украинцам начали выплачивать субсидии деньгами. Правительство направило на субсидии в прошлом месяце 5,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что правительство внесет изменения в систему монетизации субсидий. Если получатель монетизированной субсидии просрочит оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в следующем году она будет назначаться субсидианту в безналичной форме.

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Теги: субсидии, монетезированные субсидии
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