Суд перенес рассмотрение дела о неконституционности Фонда гарантирования

Конституционный суд Украины перенес слушание по делу о неконституционности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на 9 июля. Об этом LIGA.net сообщили в канцелярии суда.

В мае 2020 года после четырехлетней паузы КСУ возобновил дело о соответствии Конституции Закона о системе гарантирования вкладов. С тех пор суд заседал уже четырежды - необычная частота для конституционных процессов. Кроме того, суд ушел в "закрытый режим" и больше не принимает позиции сторон. Это значит, что судьи вплотную приблизились к решению, отмечал ранее собеседник LIGA.net в госструктурах.

22 июня в СМИ попало письмо директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут. Она неожиданно попросила президента Владимира Зеленского срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны. Причина: 30 июня Конституционный суд мог прекратить существование Фонда как такового. Зеленский официально не ответил на обращение Рекрут. Вместо СНБО был созван Совет финстабильности (входят представители НБУ, Минфина, ФГВФЛ), который сформировал экстренную рабочую группу, рассказал LIGA.net один из участников встречи.

Сегодня, 8 июля, Конституционный суд мог решить судьбу ФГИУ.

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Анна Андреева , Сергей Шевчук

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