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КСУ возобновил дело о национализации ПриватБанка. ФГВФЛ обратился к Зеленскому

КСУ возобновил дело о национализации ПриватБанка. ФГВФЛ обратился к Зеленскому
22.06.2020, 15:22

Конституционный суд Украины 16 июня возобновил дело о законности национализации ПриватБанка

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут просит президента Украины Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности Украины (СНБО), из-за возникшей угрозы государственного масштаба в экономической сфере. Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на письмо главы ФГВФЛ к президенту.

Обращение Рекрут связано с возобновлением КСУ рассмотрения дела о конституционности национализации ПриватБанка, а также нескольких представлений, поданных группами народным депутатов, о конституционности отдельных статей банковского закона 590-IX и других законодательных актов Украины.

В Фонде напоминают, что Конституционный суд (КСУ) с 25 апреля 2016 года по представлению Верховного суда Украины (ВСУ) рассматривает вопрос соответствия норм закона о ФГВФЛ Конституции Украины. "Цель этого представления - признание неконституционным Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - отмечают в письме.

В ФГВФЛ считают, что "удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков".

В Фонде уверены, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будут катастрофическими как для деятельности Фонда, Кабмина, Нацбанка, так и для стабильности финансовой системы Украины в целом.

В частности решение КСУ может привести к:

- невозможности вывода неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворения требований вкладчиков и других кредиторов таких банков;

- отмене требований к связанным с неплатежеспособными банками лицам относительно возмещения ущерба банку и его кредиторам;

- невозможности выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

Кроме того, под вопросом окажется и легитимность решений ФГВФЛ со дня принятия закона, в том числе касающихся ПриватБанка, отмечают в письме.

КСУ возобновил рассмотрение дела о национализации ПриватБанка сразу же, после частичного удовлетворения 15 июня кассационной жалобы НБУ в деле Суркисов.

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Анна Андреева
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Владимир Зеленский национализация Приватбанка фгвфл ПриватБанк Светлана Рекрут
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