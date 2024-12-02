Суд вернул государству компанию и имущество экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева

Вячеслав Богуслаев (Фото - LIGA.net)

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины и применила санкцию к бывшему президенту "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Санкция предполагает взыскание в доход государства активов, которые непосредственно принадлежали Богуслаеву. Это 100% доля в уставном капитале ООО "Иннова", а также здания и сооружения хозяйственного комплекса, расположенные в Запорожской области.

Согласно открытым реестрам, компания "Иннова" занимается оптовой торговлей продуктами и арендой недвижимости.

Это был второй иск Минюста к Богуслаеву.

В апреле ВАКС удовлетворил первый иск Минюста и применил санкции к Богуслаеву. Тогда в доход государства были переданы:

14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области (в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, рыбхозяйство "Коса Обиточная", админздания)

имущественные права на торговые марки

доли в уставном капитале шести юридических лиц, 339 единиц огнестрельного оружия

денежные средства, размещенные на банковских счетах.

Вячеславу Богуслаеву в конце октября 2022 года сообщили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (помощь государству-агрессору), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что компания "Мотор Сич" продавала авиационные двигатели для военных вертолетов России даже после 24 февраля 2022 года. Двигатели "Мотор Сич" нашли в сбитых российских вертолетах.

В феврале 2023 года Богуслаеву также инкриминировали содействие террористической деятельности из-за работы филиала предприятия в Снежном в условиях оккупации. В ноябре 2022 года ключевой актив Богуслаева завод "Мотор Сич" перешел под контроль Министерства обороны вместе с четырьмя другими стратегическими предприятиями Украины.