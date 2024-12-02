Суд повернув державі компанію та майно експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України та застосувала санкцію до колишнього президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Санкція передбачає стягнення у дохід держави активів, які безпосередньо належали Богуслаєву. Це 100% частка у статутному капіталі ТОВ "Іннова", а також будівлі та споруди господарського комплексу, розташовані у Запорізькій області.
Згідно з відкритими реєстрами, компанія "Іннова" займається гуртовою торгівлею продуктами та орендою нерухомості.
Це був другий позов Мін'юсту до Богуслаєва.
У квітні ВАКС задовольнив перший позов Мін'юсту та застосував санкції до Богуслаєва. Тоді в дохід держави було передано:
- 14 об'єктів нерухомого майна у Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибгосп "Коса Обіточна", адмінбудівлі)
- майнові права на торгові марки
- частки у статутному капіталі шести юридичних осіб, 339 одиниць вогнепальної зброї
- кошти, розміщені на банківських рахунках.
В'ячеславу Богуслаєву наприкінці жовтня 2022 року повідомили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору), йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що компанія "Мотор Січ" продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого 2022 року. Двигуни "Мотор Січ" знайшли у збитих російських гелікоптерах.
У лютому 2023 року Богуслаєву також інкримінували сприяння терористичній діяльності через роботу філії підприємства у Сніжному в умовах окупації. У листопаді 2022 року ключовий актив Богуслаєва завод "Мотор Січ" перейшов під контроль Міністерства оборони разом із чотирма іншими стратегічними підприємствами України.
- 7 серпня 2024 року ФДМ передав 80 млн грн Богуслаєва до фонду ліквідації наслідків агресії РФ.