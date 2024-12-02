Суд повернув державі компанію та майно експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

В'ячеслав Богуслаєв (Фото - LIGA.net)

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України та застосувала санкцію до колишнього президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Санкція передбачає стягнення у дохід держави активів, які безпосередньо належали Богуслаєву. Це 100% частка у статутному капіталі ТОВ "Іннова", а також будівлі та споруди господарського комплексу, розташовані у Запорізькій області.

Згідно з відкритими реєстрами, компанія "Іннова" займається гуртовою торгівлею продуктами та орендою нерухомості.

Це був другий позов Мін'юсту до Богуслаєва.

У квітні ВАКС задовольнив перший позов Мін'юсту та застосував санкції до Богуслаєва. Тоді в дохід держави було передано:

14 об'єктів нерухомого майна у Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибгосп "Коса Обіточна", адмінбудівлі)

майнові права на торгові марки

частки у статутному капіталі шести юридичних осіб, 339 одиниць вогнепальної зброї

кошти, розміщені на банківських рахунках.

В'ячеславу Богуслаєву наприкінці жовтня 2022 року повідомили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору), йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що компанія "Мотор Січ" продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого 2022 року. Двигуни "Мотор Січ" знайшли у збитих російських гелікоптерах.

У лютому 2023 року Богуслаєву також інкримінували сприяння терористичній діяльності через роботу філії підприємства у Сніжному в умовах окупації. У листопаді 2022 року ключовий актив Богуслаєва завод "Мотор Січ" перейшов під контроль Міністерства оборони разом із чотирма іншими стратегічними підприємствами України.