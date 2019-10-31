Сумма госдолга Украины опустилась ниже 2 трлн грн - Минфин

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте впервые за последние два года опустилась ниже отметки 2 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд грн и составила 1 997,75 млрд грн. Последний раз на таком уровне долговые обязательства Украины в гривневом эквиваленте были в сентябре 2017 года", - говорится в сообщении.

Основным фактором увеличения госдолга в долларовом эквиваленте на $1,02 млрд до $82,95 млрд в Минфине называют укрепление нацвалюты в течение месяца на 1,15 грн. Отмечается, что это увеличение наблюдалось в части внутреннего долга. При этом, объем госдолга, номинированного в иностранной валюте, уменьшился.

В Мифине напоминают, сентябрь был месяцем пиковых платежей по госдолгу. Был погашен долг на сумму, эквивалентную 35,1 млрд грн или $1,4 млрд, в том числе были погашены ОВГЗ 2015 года выпуска на сумму $661,3 млн.

По данным Счетной палаты, укрепление курса гривни повлияло на сокращение объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн - до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне - 35,61 млрд грн.

Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах - 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.

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