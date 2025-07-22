Свириденко планирует переговоры с США по финпомощи, закупке оружия и производству дронов

Премьер заявила, что у Украины ограниченное время для реализации оборонных проектов и усиления экономики на фоне риска сокращения внешней поддержки

Свириденко и Бессент на саммите G7 в Канаде в июне 2025 года. Фото:facebook.com/yulia.svyrydenko

Новая глава правительства Юлия Свириденко заявила, что в ближайшие дни планирует провести дистанционные переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, с которым она уже сотрудничала над договоренностями по соглашению о полезных ископаемых. Об этом она рассказала в интервью для Bloomberg.

Основной темой обсуждения станет возможная финансовая поддержка со стороны США.

Кроме того, новый Кабмин намерен расширить сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере обороны, в частности – закупку систем противовоздушной обороны Patriot и совместное производство беспилотников.

По словам премьера, это может включать строительство заводов в США для производства дронов, что станет новым этапом в военно-промышленном партнерстве Киева и Вашингтона.

Среди главных задач нового правительства – укрепление внутреннего производства оружия, что, по словам премьера, должно стать гарантией на случай сокращения внешней помощи.

Однако она подчеркнула: из-за неотложности ситуации время для реализации возможностей – ограничено.

"Нам нужно достичь результатов в большинстве направлений за очень короткое время. Я планирую сделать это в течение ближайших нескольких месяцев", – заявила Свириденко.