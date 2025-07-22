Свириденко планує переговори зі США щодо фіндопомоги, закупівлі зброї та виробництва дронів
Нова очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що найближчими днями планує провести дистанційні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, з яким вона вже співпрацювала над домовленостями щодо угоди про корисні копалини. Про це вона розповіла в інтерв'ю для Bloomberg.
Основною темою обговорення стане можлива фінансова підтримка з боку США.
Крім того, новий Кабмін має намір розширити співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері оборони, зокрема – закупівлю систем протиповітряної оборони Patriot та спільне виробництво безпілотників.
За словами прем'єрки, це може включати будівництво заводів у США для виробництва дронів, що стане новим етапом у військово-промисловому партнерстві Києва й Вашингтона.
Серед головних завдань нового уряду – зміцнення внутрішнього виробництва зброї, що, за словами прем’єрки, має стати гарантією на випадок скорочення зовнішньої допомоги.
Однак вона наголосила: через невідкладність ситуації час для реалізації можливостей – обмежений.
"Нам потрібно досягти результатів у більшості напрямів за дуже короткий час. Я планую зробити це впродовж найближчих кількох місяців", – заявила Свириденко.
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