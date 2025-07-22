Свириденко планує переговори зі США щодо фіндопомоги, закупівлі зброї та виробництва дронів

Премʼєрка заявила, що Україна має обмежений час для реалізації оборонних проєктів і посилення економіки на тлі ризику скорочення зовнішньої підтримки

Свириденко та Бессент на саміті G7 у Канаді у червні 2025 року. Фото:facebook.com/yulia.svyrydenko

Нова очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що найближчими днями планує провести дистанційні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, з яким вона вже співпрацювала над домовленостями щодо угоди про корисні копалини. Про це вона розповіла в інтерв'ю для Bloomberg.

Основною темою обговорення стане можлива фінансова підтримка з боку США.

Крім того, новий Кабмін має намір розширити співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері оборони, зокрема – закупівлю систем протиповітряної оборони Patriot та спільне виробництво безпілотників.

За словами прем'єрки, це може включати будівництво заводів у США для виробництва дронів, що стане новим етапом у військово-промисловому партнерстві Києва й Вашингтона.

Серед головних завдань нового уряду – зміцнення внутрішнього виробництва зброї, що, за словами прем’єрки, має стати гарантією на випадок скорочення зовнішньої допомоги.

Однак вона наголосила: через невідкладність ситуації час для реалізації можливостей – обмежений.

"Нам потрібно досягти результатів у більшості напрямів за дуже короткий час. Я планую зробити це впродовж найближчих кількох місяців", – заявила Свириденко.