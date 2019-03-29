Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 10:31

Swedbank уволил президента банка из-за схемы с участием Януковича

Swedbank уволил президента банка из-за схемы с участием Януковича

Совет директоров одного из крупнейших банков Швеции принял решения уволить президента банка Биргит Боннесен

Совет директоров Swedbank – одного из крупнейших банков Швеции - уволил президента банка Биргит Боннесен после сообщений СМИ о схемах по отмыванию денег. Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP (Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции).

Боннесен уволили 28 марта – на следующий день, после того как шведский телеканал SVT рассказал об отмывании денег через балтийские счета в Swedbank.

Реклама

Временно исполняющим обязанности президента банка назначили главного финансового директора Swedbank Андерса Карлсона. Он будет возглавлять финучреждение, пока не выберут нового президента.

Ранее сообщалось, что беглый президент Украины Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании президента США Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.

Предполагается, что Янукович только в 2011 году через литовский филиал Swedbank вывел не менее $3,6 млн. Помимо этого, через указанный счет в 2007-2013 годах было переведено 170 млн шведских крон ($18,2 млн).

27 марта этого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

Отправить:
Распечатать:
Теги: отмывание денег
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 