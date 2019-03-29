Swedbank уволил президента банка из-за схемы с участием Януковича

Совет директоров Swedbank – одного из крупнейших банков Швеции - уволил президента банка Биргит Боннесен после сообщений СМИ о схемах по отмыванию денег. Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP (Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции).

Боннесен уволили 28 марта – на следующий день, после того как шведский телеканал SVT рассказал об отмывании денег через балтийские счета в Swedbank.

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Временно исполняющим обязанности президента банка назначили главного финансового директора Swedbank Андерса Карлсона. Он будет возглавлять финучреждение, пока не выберут нового президента.

Ранее сообщалось, что беглый президент Украины Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании президента США Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.

Предполагается, что Янукович только в 2011 году через литовский филиал Swedbank вывел не менее $3,6 млн. Помимо этого, через указанный счет в 2007-2013 годах было переведено 170 млн шведских крон ($18,2 млн).

27 марта этого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.