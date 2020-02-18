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Таможня о результатах января: размер штрафов вырос в 4 раза

Таможня о результатах января: размер штрафов вырос в 4 раза
18.02.2020, 14:07

Новая таможня отчиталась о результатах своей работы. Отмечается, что почти в 4 раза вырос средний размер штрафов по одному делу

В январе 2020 года нова таможня предотвратила 1714 попыток нарушить таможенные правила на 93 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

"На сегодня, 18 февраля, таможня предотвратила 2880 попыток нарушить таможенные правила на 192 млн грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в сравнении с январем 2019 года, в январе 2020 года в 2,5 раза больше дел с реально изъятыми товарами.

Также в почти в четыре раза вырос средний размер штрафов по одному делу и стало в два раза больше открытых дел с незаконным перемещением товаров, а также уклонением от уплаты таможенных платежей (в сравнении с январем прошлого года).

Показатели за февраль в таможне пообещали обнародовать в начале марта.

Фото: Facebook/Новая таможня

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