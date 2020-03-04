Таможня запустила портал с открытыми данными: что там можно узнать

Государственная таможенная служба в тестовом режиме запустила интерактивный портал с открытой статистикой ведомства.

Пока на ресурсе только один раздел, который содержит жалобы на работу таможни. В частности, можно узнать, на работу какой региональной таможни больше всего жалоб, сколько времени уходит на их обработку и пр.

Как сообщает пресс-служба таможенной службы, вскоре на портале можно будет найти информацию о товарных группах, которые Украина импортирует и экспортирует, о товарообороте с конкретными странами, сальдо внешней торговли, объеме налогооблагаемого импорта, налоговой нагрузке на $1 и о поступлениях в госбюджет от таможни в долларах и гривнях.

Скриншот с сайта bi.customs.gov.ua