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Таможня запустила портал с открытыми данными: что там можно узнать

Таможня запустила портал с открытыми данными: что там можно узнать
04.03.2020, 14:59

Портал открытых данных таможни пока тестируют. Вскоре на нем появится информация об экспорте/импорте и поступлениях в бюджет

Государственная таможенная служба в тестовом режиме запустила интерактивный портал с открытой статистикой ведомства.

Пока на ресурсе только один раздел, который содержит жалобы на работу таможни. В частности, можно узнать, на работу какой региональной таможни больше всего жалоб, сколько времени уходит на их обработку и пр.

Как сообщает пресс-служба таможенной службы, вскоре на портале можно будет найти информацию о товарных группах, которые Украина импортирует и экспортирует, о товарообороте с конкретными странами, сальдо внешней торговли, объеме налогооблагаемого импорта, налоговой нагрузке на $1 и о поступлениях в госбюджет от таможни в долларах и гривнях.

Скриншот с сайта bi.customs.gov.uaСкриншот с сайта bi.customs.gov.ua

Кучук Марина
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таможня открытые данные государственная таможенная служба статистика таможни
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