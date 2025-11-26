Новым сервисом жалоб на сайте ГНС за первую неделю воспользовались менее 100 человек
Государственная налоговая служба подвела первые итоги цифрового сервиса TAX Control, который запустили неделю назад. Почти половина жалоб касаются невыдачи фискального чека, сообщила пресс-служба ГНС.
"Это очень удобный инструмент, который позволяет абсолютно каждому приобщиться к борьбе с тенью", – подчеркнула и. о. председателя Госналоговой Леся Карнаух.
По ее данным, с момента старта TAX Control поступило почти 100 сообщений о возможных нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания. В 45% случаев украинцы жаловались на невыдачу фискального чека, неприменение РРО/ПРРО.
Еще 19,5% сообщений поступило из-за отказа в расчете банковской картой.
Другие нарушения (35,5%) касались в том числе работы предприятия без регистрации или неоформленных работников.
По словам Карнаух, этот сервис не о давлении налоговой. Потому что для проверки должны быть реальные основания "и это наша последовательная позиция".
"TAX Control – это о совместной ответственности. Потому что когда каждый из нас будет приобщаться к борьбе с тенью и не замалчивать о нарушениях, то этой тени мы просто не оставим шансов на процветание", – добавила руководитель ГНС.
- Государственная налоговая служба запустила автоматизированную систему взыскания налоговых долгов (неофициальное название – е-Инкасо). Как рассказала Леся Карнаух LIGA.net, это позволило взыскать более 100 млн грн долгов за два месяца.
