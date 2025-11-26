Новым сервисом жалоб на сайте ГНС за первую неделю воспользовались менее 100 человек

Фото: Depositphotos

Государственная налоговая служба подвела первые итоги цифрового сервиса TAX Control, который запустили неделю назад. Почти половина жалоб касаются невыдачи фискального чека, сообщила пресс-служба ГНС.

"Это очень удобный инструмент, который позволяет абсолютно каждому приобщиться к борьбе с тенью", – подчеркнула и. о. председателя Госналоговой Леся Карнаух.

По ее данным, с момента старта TAX Control поступило почти 100 сообщений о возможных нарушениях в сфере торговли, услуг или общественного питания. В 45% случаев украинцы жаловались на невыдачу фискального чека, неприменение РРО/ПРРО.

Еще 19,5% сообщений поступило из-за отказа в расчете банковской картой.

Другие нарушения (35,5%) касались в том числе работы предприятия без регистрации или неоформленных работников.

По словам Карнаух, этот сервис не о давлении налоговой. Потому что для проверки должны быть реальные основания "и это наша последовательная позиция".

"TAX Control – это о совместной ответственности. Потому что когда каждый из нас будет приобщаться к борьбе с тенью и не замалчивать о нарушениях, то этой тени мы просто не оставим шансов на процветание", – добавила руководитель ГНС.