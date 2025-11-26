Новим сервісом скарг на сайті ДПС за перший тиждень скористалися менше 100 людей

Фото: Depositphotos

Державна податкова служба підбила перші підсумки цифрового сервісу TAX Control, який запустили тиждень тому. Майже половина скарг стосуються невидавання фіскального чека, повідомила пресслужба ДПС.

"Це дуже зручний інструмент, який дозволяє абсолютно кожному долучитися до боротьби з тінню", – наголосила в. о. голови Держподаткової Леся Карнаух.

За її даними, з моменту старту TAX Control надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. У 45% випадків українці скаржилися на невидавання фіскального чека, незастосування РРО/ПРРО.

Ще 19,5% повідомлень надійшло через відмову в розрахунку банківською карткою.

Інші порушення (35,5%) стосувалися, зокрема, роботи підприємства без реєстрації чи неоформлених працівників.

За словами Карнаух, цей сервіс не про тиск податкової. Бо для перевірки мають бути реальні підстави "і це наша послідовна позиція".

"TAX Control – це про спільну відповідальність. Бо коли кожен з нас долучатиметься до боротьби з тінню і не замовчуватиме про порушення, то цій тіні ми просто не залишимо шансів на процвітання", – додала керівниця ДПС.