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Tesla потеряла $300 млрд капитализации за полтора месяца

09.03.2021, 09:53
Tesla потеряла $300 млрд капитализации за полтора месяца - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

Стоимость акций автокомпании Tesla упала на 5,8% 8 марта, а с конца января капитализация компании Илона Маска снизилась на 35% или почти $300 млрд, сообщает Reuters.

Инвесторы обеспокоены повышением процентных ставок и продажей дорогих акций. В размере капитализации Tesla уступила корпорации Facebook, которую обогнала в декабре 2020 года. Акции Tesla считаются самыми волатильными на бирже Уолл-стрит, их стоимость резко упала уже в третий раз за год, отмечает издание. 

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Акции ряда других крупных компаний начали падать с 12 февраля, когда биржа Nasdaq закрылась на рекордной отметке. Падение акций Tesla оказалось сильнее, чем у Apple (-13%), Amazon, Microsoft и Facebook (менее 10%).

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  • В феврале-марте 2020 года акции компании упали на 60% под влиянием пандемии COVID-19. К августе акции Tesla стоили рекордные $498,32 (+74,2% за месяц). После этого акции обвалились на 33%.  
  • 26 января 2021 года стоимость акций Tesla достигла рекордной отметки в $900 за акцию.
  • 8 февраля в Tesla сообщили, что вложила $1,5 млрд в биткоины. 23 февраля рыночная стоимость Tesla обвалилась на 25% ($215 млрд). Это было связано с резким падением стоимость криптовалюты.

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Александр Мясищев
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Илон Маск акции tesla
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