Топ-10 изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2022 года

Существенные изменения к налоговому законодательству вступают в силу с 1 января 2022 году. О наиболее важных из них, касающихся налогообложения юридических и физических лиц–резидентов Украины, рассказала ЛІГА:ЗАКОН

1. Налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК)

Правила КИК будут применяться для резидентов Украины, владеющих или контролирующих (прямо или косвенно) иностранные компании или образования без статуса юридического лица (трасты, фонды, партнерства и т.п.). Таким лицам необходимо будет готовить специальную отчетность по КИК и в определенных случаях уплачивать налог с прибыли КИК в Украине.

2. Место эффективного управления

Начиная с 2022 года иностранная компания может быть признана налоговым резидентом Украины в случае осуществления эффективного управления такой компанией с территории Украины.

3. Тест деловой цели

Тест деловой цели будет применяться с 1 января 2022 года к операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций или зарегистрированным в низконалоговых организационно-правовых формах, а также к операциям по выплате роялти нерезидентам.

4. Налог на добавленную стоимость (НДС)

Известный в народе Закон на Google ( Закон Украины от 03.06.2021 №1525-IX ) также начинает действовать с 2022 года. Закон предусматривает регистрацию нерезидента плательщиком НДС в Украине, если он предоставляет электронные услуги на территории Украины в пользу физлиц/физлиц-предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС, если сумма таких операций превышает 1 млн грн в год.

Также начинает действовать долгожданная отмена необходимости уплачивать 20% налога на прибыль при заказе у нерезидентов услуг по производству и/или распространению рекламы.

Еще одним нововведением является освобождение от налогообложения НДС поставок образовательных услуг через интернет, и дистанционного обучения лицензированными учреждениями.

5. Регистраторы расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей (ФОП)

С 1 января 2022 года обязательным для ФОП (2-й–4-й группы) становится использование РРО при осуществлении наличных расчетов. ФОПы будут обязаны зарегистрировать и использовать РРО (программные РРО) при расчетах с физлицами. Изменения, в частности, коснутся владельцев гостиниц, ресторанов, интернет-магазинов, продавцов товаров, напрямую работающих с потребителями и т.д.

6. Изменения в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Украиной и Австрией

С 2022 года начинают применяться новые ставки налога на репатриацию при выплате пассивных доходов и другие изменения. Также на уровне Конвенции закреплено применение теста основной цели.

7. Изменения в Конвенцию об избежании двойного налогообложения между Украиной и Нидерландами

С 2022 года начинают действовать изменения, включая повышение ставок налога на дивиденды, роялти, процентов. Закреплено применение теста основной цели ко всем операциям, подпадающим под действие Конвенции.

8. Налоговая амнистия

В 2022 году продолжается процедура одноразового (специального) добровольного декларирования, известная как "налоговая амнистия". У тех, кто планирует использовать право специального декларирования до 01.09.2022, есть возможность применить сниженную ставку сбора при декларировании иностранных доходов/активов до 01.03.2022 года. Ставка будет 7% вместо стандартной 9%.

9. Изменения, предложенные проектом Закона №5600

После официального обнародования вступят в силу изменения в Налоговый Кодекс Украины, предлагаемые проектом закона №5600. С детальным анализом изменений можно ознакомиться в статье: Налоговый Закон (проект 5600) и кто от него пострадает?

10. Изменения, предложенные проектом Закона №5376

14 декабря 2021 года ВРУ приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий внедрение специального режима налогообложения для ИТ-компаний-резидентов Дия Сити. Более поробно – здесь.

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Роман Брыль

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