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С 1 января кассовые аппараты для ФОПов станут обязательными. Но не для всех

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 11:29
С 1 января кассовые аппараты для ФОПов станут обязательными. Но не для всех - Фото
Фото: depositphotos.com

С 1 января 2022 года применение регистраторов расчетных операций(РРО) и программных регистраторов расчетных операций(ПРРО) становится обязательным для всех плательщиков единого налога второй-четвертой групп. Министерство финансов также назвало группы плательщиков, для которых применение РРО/ПРРО остается необязательным, сообщила пресс-служба ведомства.

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В частности, применение РРО/ПРРО остается необязательным для ФОПов – плательщиков единого налога первой группы, а также для отдельных категорий плательщиков второй-четвертой групп, которым Кабмин разрешил вместо РРО/ПРРО использовать расчетные книги и книги учета расчетных операций (РК и КОРО).

Отмечается, что Кабмин освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) при продаже товаров (кроме подакцизных). 

Это касается также предпринимателей в сельской местности с предельным размером годового объема расчетных операций не более 167 размеров минимальной заработной платы (в 2022 году – 1,09 млн грн). Также, если такие предприниматели не используют дистанционную торговлю, в том числе через Интернет.

В то же время Минфин напомнил, что отменена возможность не использовать РК и КОРО при предоставлении услуг химчистки, страхования, а также туристических и экскурсионных услуг.

Во всех других случаях для плательщиков единого налога второй-четвертой групп применение РРО/ПРРО с 1 января 2022 становится обязательным, уточнили в Минфине.

  • 17 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общепите и сфере услуг для детенизации расчетов. В конце ноября президент внес в ВР законопроект об отсрочке на год обязательного введения РРО для физлиц-предпринимателей (№4439). Депутаты его поддержали.
  • 21 сентября 2021 года начали действовать новые правила использования РРО и ПРРО.
  • 1 декабря 2021 года глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев убеждал предпринимателей, что система фискализации вступит в силу с 1 января 2022 года.
  • 17 декабря 2021 года на внеочередном заседании ВР депутаты должны были рассмотреть законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов №6376, но его не включили в повестку дня.
  • 23 декабря правительство освободило от кассовых аппаратов продавцов в сельской местности.

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Наталия Фреик
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Минфин кассовые аппараты ppo розничная торговля
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