Топ-5 негативных последствий коронакризиса для бизнеса. Индекс НБУ

Падение спроса на товары и услуги – наиболее негативный фактор, влиявший на работу украинских компаний во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в опубликованном Экспертным советом НБУ "Индексе ожиданий деловой активности за ІІ квартал 2020 года".

Впервые с 2010 года большинство респондентов (45%) назвали падение спроса основным негативным фактором влияния на деловую активность.

Вторым по степени негативного влияния на бизнес названа нехватка оборотных средств (33,9% респондентов).

Третьим – слишком высокие цены на энергоносители (33,1%).

Четвертым – дорогое сырье и материалы (30%).

Пятым – нехватка квалифицированных рабочих (27,2%).

В опросе принимало участие 691 предприятие из 22 регионов Украины. Среди которых: 31% - большие предприятия, 39% - средние, и 28% - малые.

"Период ежеквартального опроса предприятий относительно деловых ожиданий за второй квартал почти совпадает со сроками тотального карантина в Украине: действовал с 12 марта по 21 мая, опрос проходил до 3 июня", - говорится в сообщении.

НБУ в ходе проса также предложила респондентам назвать негативные последствия карантина на их деловую активность.

В топ-три наиболее популярных ответов попали: дополнительные затраты на санитарную защиту (64,4%), падение спроса (53,1%), задержка поставок (28,5%).

По результатам второго квартала показатель индекса ожиданий деловой активности вырос до 46,9 пунктов. В апреле, на пике кризиса, он составлял всего 29,9 пунктов.

Показатель индекса ниже 50 пунктов свидетельствует от негативных ожиданиях бизнеса.

В 2019 году НБУ ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики - ежемесячный Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики и концентрируется только на оценке бизнесом текущего состояния экономики. Первый пилотный опрос проведен в июле 2019 года, в нем приняли участие 106 предприятий, индекс ожиданий составил 52.4.

4 мая индекс ожиданий деловой активности впервые упал ниже 30.

17 июля потребительские настроения украинцев продолжают ухудшаться.

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Роман Брыль

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