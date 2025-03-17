Торговля и переработка дают больше всего налогов в бюджет — ГНС

Наибольший рост уплаты налогов с начала 2025 года – у предприятий перерабатывающей промышленности

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Наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины в январе-феврале 2025 года пришлась на компании из сферы оптовой и розничной торговли – 19,3% от общей суммы поступлений. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

На втором месте предприятия перерабатывающей промышленности – 17,6%.

Далее следуют отрасли "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" – 13,1% и "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" – 6,2%.

Наибольший рост уплаты налогов за январь-февраль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирован в перерабатывающей промышленности — на 48% ,или на 15,8 млрд грн.

В торговле рост составил 34,7%, или +13,8 млрд грн; в государственном управлении и обороне – 36,2%, или +9,7 млрд грн; в профессиональной, научной и технической деятельности — 58,7%, или +5,2 млрд грн.