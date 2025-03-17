Торгівля та переробна промисловість дають найбільше податків до бюджету — ДПС
Найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України у січні-лютому 2025 року припала на компанії зі сфери оптової та роздрібної торгівлі – 19,3% від загальної суми надходжень. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
На другому місці підприємства переробної промисловості – 17,6%.
Далі йдуть галузі "Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 13,1% та "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря" – 6,2%.
Найбільше зростання сплати податків за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом минулого року зафіксовано у переробній промисловості — на 48%, або на 15,8 млрд грн.
У торгівлі зростання становило 34,7%, або +13,8 млрд грн; державному управлінні та обороні – 36,2% або +9,7 млрд грн; професійній, науковій та технічній діяльності — 58,7%, або +5,2 млрд грн.
- 17 березня 2025 року в Мінфіні заявили, що підвищення податків для ФОП не планується.