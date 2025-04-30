Торговый дефицит США установил исторический рекорд: пошлины спровоцировали всплеск импорта

Дефицит торгового баланса в США в марте увеличился на 9,6% – до $162 млрд

Фото: EPA

Дефицит торгового баланса в США (разница между импортом и экспортом) в марте увеличился на 9,6% – до $162 млрд. Это наибольшее значение за всю историю, ссылаясь на данные Бюро переписи населения США, пишет Reuters.

Рост дефицита почти полностью объясняется всплеском импорта после объявления новых пошлин, пишет Financial Times. Компании увеличили закупки импортных товаров, чтобы нарастить запасы до вступления тарифов в силу.

"Угрозы президента Трампа ввести тарифы спровоцировали ажиотаж, направленный на покупку товаров сейчас, а не на то, чтобы столкнуться с более высокими ценами в будущем, что привело к поразительному всплеску импорта", – сказал Оливер Аллен, старший экономист США в Pantheon Macroeconomics.

Импорт товаров подскочил на $16,3 млрд – до рекордного максимума $342,7 млрд. Это было обусловлено скачком импорта потребительских товаров на 27,5%. Также наблюдался солидный рост импорта автотранспортных средств и капитальных товаров.

Экспорт товаров в марте вырос на $2,2 млрд и составил $180,8 млрд.

Из-за того, что компании завезли слишком много товаров заранее, опрошенные агентством Reuters аналитики ожидают, что годовой квартальный рост будет составлять лишь 0,3% по сравнению с 2,4% в четвертом квартале прошлого года.

Во втором квартале, по их прогнозам, импорт снизится, а ВВП вырастет.

"Это мощная волна накопления запасов в преддверии тарифов. Но мы ожидаем, что она скоро сойдет на нет: объемы в портах уже снижаются", – сказал главный международный экономист ING Bank Джеймс Найтли.