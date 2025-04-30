Торговий дефіцит США встановив історичний рекорд: мита спровокували сплеск імпорту

Дефіцит торгового балансу у США у березні збільшився на 9,6% – до $162 млрд

Фото: EPA

Дефіцит торгового балансу у США (різниця між імпортом та експортом) у березні збільшився на 9,6% – до $162 млрд. Це найбільше значення за всю історію, з посиланням на дані Бюро перепису населення США пише Reuters.

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Зростання дефіциту майже повністю пояснюється сплеском імпорту після оголошення нових мит, пише Financial Times. Компанії збільшили закупівлі імпортних товарів, щоб наростити запаси до набрання чинності тарифів.

"Погрози президента Трампа ввести тарифи спровокували ажіотаж, спрямований на купівлю товарів зараз, а не на те, щоб зіткнутися з вищими цінами в майбутньому, що призвело до разючого сплеску імпорту", – сказав Олівер Аллен, старший економіст США у Pantheon Macroeconomics.

Імпорт товарів підскочив на $16,3 млрд – до рекордного максимуму $342,7 млрд. Це було зумовлено стрибком імпорту споживчих товарів на 27,5%. Також спостерігалося солідне зростання імпорту автотранспортних засобів та капітальних товарів.

Експорт товарів у березні зріс на $2,2 млрд і склав $180,8 млрд.

Через те, що компанії завезли занадто багато товарів заздалегідь, опитані агентством Reuters аналітики очікують, що річне квартальне зростання становитиме лише 0,3% порівняно з 2,4% у четвертому кварталі минулоріч.

У другому кварталі, за їхніми прогнозами, імпорт знизиться, а ВВП зросте.

"Це потужна хвиля накопичення запасів напередодні тарифів. Але ми очікуємо, що вона незабаром зійде нанівець: обсяги в портах вже знижуються", – сказав головний міжнародний економіст ING Bank Джеймс Найтлі.