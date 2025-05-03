Трамп не исключил, что в США будет рецессия. Но говорит, что потом "все будет хорошо"

Фото: EPA / Samuel Corum

Президент Дональд Трамп считает, что даже если экономика США в краткосрочной перспективе окажется в рецессии, в долгосрочной перспективе "все будет хорошо". Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на NBC.

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Трамп считает текущий период "переходным" и выразил уверенность в "фантастическом" экономическом будущем.

"Всякое может случиться, но я думаю, что у нас будет величайшая экономика в истории нашей страны", – сказал президент США.

На вопрос, обеспокоен ли возможностью рецессии, Трамп ответил: "Нет".

В первом квартале 2025 года в США впервые за три года зафиксировали сокращение экономики. Реальный ВВП США снизился на 0,3% в пересчете на год.

Трамп обвинил в этом сокращении бывшего президента Джо Байдена.

"Это не Трамп. Потому что мы пришли к власти в январе, а это квартальные показатели, и когда мы пришли, я решительно выступал против всего, что Байден делал с экономикой, против того, как он разрушал нашу страну во многих аспектах", – сказал он.

Техническая рецессия наступает после двух последовательных кварталов сокращения валового внутреннего продукта.

При этом в США Национальное бюро экономических исследований (NBER) определяет рецессию как значительное снижение экономической активности, которое распространяется на всю экономику, длится более нескольких месяцев и является заметно глубоким. Например, в феврале 2020 года NBER классифицировало спад как рецессию, даже предсказывая ее кратковременность, из-за значительной глубины и распространенности экономического спада.

Рецессия в США – крупнейшей экономике мира – может повлиять на глобальный экономический рост во всем мире.