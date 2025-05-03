Трамп не виключив, що у США буде рецесія. Але каже, що потім "все буде добре"

Фото: EPA / Samuel Corum

Президент Дональд Трамп вважає, що навіть якщо економіка США в короткостроковій перспективі опиниться в рецесії, у довгостроковій перспективі з нею "все буде добре". Про це він сказав у інтерв'ю програмі Meet the Press на NBC.

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Трамп вважає поточний період "перехідним" і висловив упевненість у "фантастичному" економічному майбутньому.

"Усе може статися, але я думаю, що у нас буде найвеличніша економіка в історії нашої країни", – сказав президент США.

На запитання, чи стурбований можливістю рецесії, Трамп відповів: "Ні".

У першому кварталі 2025 року в США вперше за три роки зафіксували скорочення економіки. Реальний ВВП США знизився на 0,3% в перерахунку на рік.

Трамп звинуватив у цьому скороченні колишнього президента Джо Байдена.

"Це не Трамп. Бо ми прийшли до влади у січні, а це квартальні показники, і коли ми прийшли, я рішуче виступав проти всього, що Байден робив з економікою, проти того, як він руйнував нашу країну в багатьох аспектах", – сказав він.

Технічна рецесія настає після двох послідовних кварталів скорочення валового внутрішнього продукту.

Водночас у США Національне бюро економічних досліджень (NBER) визначає рецесію як значне зниження економічної активності, яке поширюється на всю економіку, триває більше ніж кілька місяців і є помітно глибоким. Наприклад, у лютому 2020 року NBER класифікувало спад як рецесію, навіть передбачаючи її короткочасність, через значну глибину та поширеність економічного спаду.

Рецесія у США – найбільшій економіці світу – може вплинути на глобальне економічне зростання у всьому світі.