У США вперше за три роки падіння ВВП: економіка в першому кварталі скоротилась на 0,3%

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Реальний ВВП США за перший квартал 2025 року знизився на 0,3% в перерахунку на рік, свідчать попередні дані американського Бюро економічного аналізу.

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Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 2,4%.

Річне обчислення квартального показника ВВП означає, що поточна швидкість зміни перерахована так, ніби економіка і далі змінювалася б з такою самою швидкістю протягом цілого року. Тобто фактичне зниження за квартал було меншим, але у США традиційно використовують саме річний показник.

Джерело: BEA

Зниження ВВП відбулося головним чином через збільшення імпорту перед запровадженням мит та зменшення державних видатків. Ці негативні фактори були частково компенсовані збільшенням інвестицій, споживчих витрат та експорту.

Водночас споживчі витрати, на які припадає дві третини ВВП, зросли тільки на 1,8%, що є найгіршим показником з середини 2023 року, пише Bloomberg.

Витрати бізнесу на обладнання, єдиний позитивний момент у звіті, зросли найшвидшими темпами з 2020 року, причому найбільше – завдяки літакам і комп'ютерам.

Востаннє квартальний спад ВВП у США був у 2022 році.