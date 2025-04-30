У США вперше за три роки падіння ВВП: економіка в першому кварталі скоротилась на 0,3%
Реальний ВВП США за перший квартал 2025 року знизився на 0,3% в перерахунку на рік, свідчать попередні дані американського Бюро економічного аналізу.
Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 2,4%.
Річне обчислення квартального показника ВВП означає, що поточна швидкість зміни перерахована так, ніби економіка і далі змінювалася б з такою самою швидкістю протягом цілого року. Тобто фактичне зниження за квартал було меншим, але у США традиційно використовують саме річний показник.
Зниження ВВП відбулося головним чином через збільшення імпорту перед запровадженням мит та зменшення державних видатків. Ці негативні фактори були частково компенсовані збільшенням інвестицій, споживчих витрат та експорту.
Водночас споживчі витрати, на які припадає дві третини ВВП, зросли тільки на 1,8%, що є найгіршим показником з середини 2023 року, пише Bloomberg.
Витрати бізнесу на обладнання, єдиний позитивний момент у звіті, зросли найшвидшими темпами з 2020 року, причому найбільше – завдяки літакам і комп'ютерам.
Востаннє квартальний спад ВВП у США був у 2022 році.
- З кінця лютого 2025 року авторитетний економічний трекер GDPNow, створений Федеральним резервним банком Атланти для оперативного прогнозування ВВП, почав прогнозувати глибоку рецесію у США.
- 10 березня президент США Дональд Трамп відмовився виключити можливість, що його економічна політика з агресивними митами проти найбільших торгових партнерів може призвести до рецесії.
- Торговельна політика, запропонована Трампом, найімовірніше, також створить загрозу для цілей Федеральної резервної системи зі стримування інфляції та безробіття