В США впервые за три года падение ВВП: экономика в первом квартале сократилась на 0,3%

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Реальный ВВП США за первый квартал 2025 года снизился на 0,3% в пересчете на год, свидетельствуют предварительные данные американского Бюро экономического анализа.

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Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 2,4%.

Годовое исчисление квартального показателя ВВП означает, что текущая скорость изменения пересчитана так, если бы экономика продолжала меняться с такой же скоростью в течение целого года. То есть фактическое снижение за квартал было меньше, но в США традиционно используют именно годовой показатель.

Источник: BEA

Снижение ВВП произошло главным образом из-за увеличения импорта перед введением пошлин и уменьшения государственных расходов. Эти отрицательные факторы были частично компенсированы увеличением инвестиций, потребительских расходов и экспорта.

При этом потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП, выросли только на 1,8%, что является самым плохим показателем с середины 2023 года, пишет Bloomberg.

Расходы бизнеса на оборудование, единственный положительный момент в отчете, выросли самыми быстрыми темпами с 2020 года, причем больше всего – за счет самолетов и компьютеров.

Последний квартальный спад ВВП в США был в 2022 году.