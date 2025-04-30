В США впервые за три года падение ВВП: экономика в первом квартале сократилась на 0,3%
Реальный ВВП США за первый квартал 2025 года снизился на 0,3% в пересчете на год, свидетельствуют предварительные данные американского Бюро экономического анализа.
Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года реальный ВВП вырос на 2,4%.
Годовое исчисление квартального показателя ВВП означает, что текущая скорость изменения пересчитана так, если бы экономика продолжала меняться с такой же скоростью в течение целого года. То есть фактическое снижение за квартал было меньше, но в США традиционно используют именно годовой показатель.
Снижение ВВП произошло главным образом из-за увеличения импорта перед введением пошлин и уменьшения государственных расходов. Эти отрицательные факторы были частично компенсированы увеличением инвестиций, потребительских расходов и экспорта.
При этом потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП, выросли только на 1,8%, что является самым плохим показателем с середины 2023 года, пишет Bloomberg.
Расходы бизнеса на оборудование, единственный положительный момент в отчете, выросли самыми быстрыми темпами с 2020 года, причем больше всего – за счет самолетов и компьютеров.
Последний квартальный спад ВВП в США был в 2022 году.
- С конца февраля 2025 года авторитетный экономический трекер GDPNow, созданный Федеральным резервным банком Атланты для оперативного прогнозирования ВВП, начал прогнозировать глубокую рецессию в США.
- 10 марта президент США Дональд Трамп отказался исключить возможность того, что его экономическая политика с агрессивными пошлинами против крупнейших торговых партнеров может привести к рецессии.
- Торговая политика, предложенная Трампом, скорее всего, также создаст угрозу целям Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции и безработицы.