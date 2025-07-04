Трамп обостряет торговую войну против мира: угрожает тарифами до 70% с августа

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Президент США Дональд Трамп объявил, что с пятницы начнет рассылать письма другим странам с установлением односторонних тарифных ставок, которые они должны начать платить с 1 августа, пишет Bloomberg.

Тарифы будут колебаться от 10-20% до 60-70%, то есть речь идет о более высоких ставках, чем те, которые были установлены в апреле. Тогда максимум составлял 50% для Лесото.