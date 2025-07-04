Трамп обостряет торговую войну против мира: угрожает тарифами до 70% с августа
Фото: EPA / CRAIG LASSIG

Президент США Дональд Трамп объявил, что с пятницы начнет рассылать письма другим странам с установлением односторонних тарифных ставок, которые они должны начать платить с 1 августа, пишет Bloomberg.

Тарифы будут колебаться от 10-20% до 60-70%, то есть речь идет о более высоких ставках, чем те, которые были установлены в апреле. Тогда максимум составлял 50% для Лесото.

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"Деньги начнут поступать в Соединенные Штаты 1 августа", – заявил Трамп в четверг.

У стран есть время до 9 июля, чтобы заключить соглашения с США и избежать повышения импортных пошлин.

На данный момент США заключили соглашения только с Великобританией и Вьетнамом, а также достигли временного перемирия с Китаем. Другие крупные торговые партнеры – Япония, Южная Корея и Европейский Союз – все еще работают над завершением соглашений.

"У нас есть еще несколько соглашений, но, знаете, я склоняюсь к тому, чтобы отправить письмо и указать, какие тарифы они будут платить. Это намного проще", – сказал Трамп.

  • 2 апреля 2025 года Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и для решения этой проблемы решил ввести высокие пошлины на иностранные товары практически из всех стран мира (начиная с 5 апреля). Для Украины они установлены на самом низком уровне – 10%.
  • Однако уже 9 апреля Трамп неожиданно объявил о 90-дневной паузе в действии пошлин для более чем 75 стран.
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