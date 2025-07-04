Трамп загострює торговельну війну проти світу: погрожує митами до 70% з серпня
Президент США Дональд Трамп оголосив, що з п'ятниці почне розсилати листи іншим країнам зі встановленням односторонніх тарифних ставок, які вони мають почати сплачувати з 1 серпня, пише Bloomberg.
Тарифи коливатимуться від 10-20% до 60-70%, тож йдеться про вищі ставки, ніж були встановлені у квітні. Тоді максимум був 50% для Лесото.
"Гроші почнуть надходити до Сполучених Штатів 1 серпня", – сказав Трамп у четвер.
Країни мають час до 9 липня, щоб укласти угоди з США й уникнути підвищених імпортних мит.
Поки що США уклали угоди тільки з Великою Британією та В'єтнамом, а також досягли тимчасового перемир'я з Китаєм. Інші великі торгові партнери – Японія, Південна Корея та Євросоюз – все ще працюють над фіналізацією угод.
"У нас є ще кілька угод, але знаєте, я схильний до того, щоб надіслати листа і сказати, які тарифи вони платитимуть. Це набагато простіше", – сказав Трамп.
- 2 квітня 2025 року Трамп запровадив надзвичайний стан у США через дефіцит торгового балансу і для розв'язання цієї проблеми вирішив ввести високі мита на іноземні товари практично з усіх країн світу (починаючи з 5 квітня). Для України вони встановлені на найнижчому рівні 10%.
- Проте уже 9 квітня Трамп несподівано оголосив про 90-денну паузу в дії мит для більш ніж 75 країн.