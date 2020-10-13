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Три украинских банка уже запустили шеринг цифровых документов – Федоров

13.10.2020, 17:05
Три украинских банка уже запустили шеринг цифровых документов – Федоров - Фото
Михаил Федоров (Фото: пресс-служба Кабмина)

ПриватБанк, monobank и А-банк уже подключили технологию шеринга цифровых документов через приложение Дия, которую запустило Министерство цифровой трансформации на прошлой неделе. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на брифинге "Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы".

Примерно 30 банков сейчас находятся на этапе адаптации технологии и ежедневно к ней будет подключаться один банк, отметил Федоров. Для этих банков НБУ и Минцифры провели образовательный вебинар.

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Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что украинский банковский рынок один из передовых по цифровизации.

"По данным Mastercard, мы занимаем четвертое место в мире по количеству бесконтактных способов оплаты", – заявил Шевченко.

Глава НБУ ожидает, что такая активность присоединения банков к технологии продержится два-три месяца, пока все банки Украины не начнут работать с Дия.

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Александр Мясищев
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цифровизация диджитализация НБУ Михаил Федоров

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