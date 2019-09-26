Трудовые мигранты перевели в Украину $5,5 млрд за полгода

За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $5,54 млрд. Это на $254 млн больше объемов аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Польша остается лидером - за отчетный период из этой страны поступило более $1,9 млрд переводов. Из Чехии с начала года поступило около $505 млн, из России - $498 млн, из США - $458 млн.

За январь-июнь из стран ЕС в Украину переведено 3,65 млрд, а из стран СНГ - $559 млн.