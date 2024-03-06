Цена на золото побила исторический рекорд

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Цена унции золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла исторического максимума в $2154 за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре прошлого года – $2152 за унцию.

Золото дорожает пять торговых сессий подряд, и за этот период выросло в цене более чем на 5%, уточняет агентство Bloomberg.

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Спрос на золото растет из-за совокупности факторов, основной из которых — возможное снижение процентных ставок в США, что повышает привлекательность недоходных драгоценных металлов. Накануне председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил, что Центробанк США, вероятно, снизит процентные ставки в этом году.

Также инвесторы ждут неизбежной коррекции на фондовых рынках и активно скупают альтернативные классы активов, такие как биткоины и золото. Основные покупатели альтернативных активов сейчас — крупные инвестиционные фонды.

Роль золота как актива-убежища также усиливается геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, перебоями в глобальном судоходстве, постоянными экономическими проблемами Китая и президентскими выборами в США в конце года.

Источник: Comex

5 марта 2024 года цена биткоина установила новый исторический рекорд.

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