"Прорыв рекордных максимумов". Биткоин взлетел выше $69 000

Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд. Крупнейший цифровой актив 5 марта вырос на 2,5% до $69 191, после чего рост снизился

Фото: Depositphotos

Стоимость биткоина установила новый исторический рекорд. Крупнейший цифровой актив 5 марта вырос на 2,5% до $69 191, после чего рост снизился, пишет Bloomberg.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2021 года, тогда биткоин стоил $68 999,99.

"Прорыв рекордных максимумов, учитывая текущий импульс спотовых ETF, а также предстоящее сокращение вдвое, вероятно, пробудит настоящий FOMO – страх упустить выгоду – среди участников, которые в настоящее время наблюдают за рынками со стороны", – сказал Стефан фон Хениш, руководитель торговли на OSL SG Pte.

C октября биткоин вырос почти на 160%, из которых 44% пришлись только на февраль. В 2024 году биткоин подорожал примерно на 60%.

"Рекордный максимум биткоинов знаменует собой поворотный момент для криптовалюты", – цитирует Reuters Натана Макколи, генерального директора и соучредителя криптоплатформы Anchorage Digital.

Взлету основной криптовалюты способствовали вложения денег инвесторами в криптопродукты, торгуемые на спотовой бирже США. Подогрела интерес к биткоину и перспектива того, что глобальные процентные ставки могут упасть.

Источник: Reuters

Интерес инвесторов возрос после того, как в конце января Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила 11 спотовых биткоин-ETF. Затем он торговался ниже и в последнюю сессию составлял $66 892.

При этом на трейдеров в Южной Корее, Китае и других азиатских странах приходится около 70% объема торгов биткоином – почти как и в 2021 году, когда в прошлый раз криптовалюта была на столь высоких уровнях, показывают данные The Block.