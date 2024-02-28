Цена биткоина впервые с ноября 2021 года превысила $60 000

Стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает резко увеличиваться. Мощное ралли продолжается третий день подряд

Фото: depositphotos.com

В среду, 28 февраля, стоимость криптовалюты Bitcoin впервые с ноября 2021 года превысила уровень $60 000, свидетельствуют котировки на сайте TradingView.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Цена Ethereum превысила отметку в $3300.

Криптовалюты стремительно дорожают с начала недели. В понедельник биткоин преодолел уровень $53 000, во вторник – $57 000.

Источник: TradingView

Увеличение цен связано с интересом к криптовалюте со стороны институциональных игроков, который выражается в росте объемов торгов запущенных в январе спотовых биржевых биткоинов ETF-фондов.

А во-вторых, приближается халвинг биткоина – сокращение вдвое вознаграждения за его добычу. Этот процесс призван замедлить выпуск биткоинов, количество которых ограничено 21 млн, из которых 19 млн уже добыто.

Халвинг, который состоится во второй половине апреля, замедлит эмиссию биткоина и сократит его рыночное предложение.

Читайте также: Начало конца биткоина? Что означает запуск спотовых биткоин-ETF