Біткоїн перевищив $57 000. На ринок вийшли великі гравці

Головним стимулом великих покупок криптовалюти є заплановане на квітень скорочення вдвічі винагороди за виробництво біткоїнів

Фото: depositphotos.com

Ціна біткоїна зросла на 10% за дві торгові сесії, досягнувши максимального значення $57 250. Конкурент найпопулярнішої криптовалюти – Ether – перевищив $3275 вперше з 2022 року, повідомляє агентство Reuters.

Ажіотаж на ринку криптовалют пов'язаний з декількома факторами, ключовим з яких є вихід на ринок великих гравців.

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У понеділок, 26 лютого компанія-розробник програмного забезпечення MicroStrategy опублікувала інформацію про купівлю одразу 3000 біткоїнів на $155 млн.

Платформа соціальних мереж Reddit, яка 22 лютого подала заявку на лістинг своїх акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі, також заявила, що інвестувала частину своїх надлишкових грошових резервів у біткоїни.

Головним стимулом великих покупок криптовалюти є заплановане на квітень скорочення вдвічі винагороди за виробництво біткоїнів. Цей процес покликаний уповільнити випуск біткоїнів, кількість яких обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів уже видобуто.

Додатковим фактором зростання ціни криптовалюти є збільшення обсягу торгів запущених у січні спотових біржових біткоїнів ETF-фондів.

Попит на Ether пов'язаний з очікуваним учасниками ринку можливого схвалення регуляційними органами спотових ефірних ETF-фондів.

"Перспектива спотових Ether-ETF є подальшим розвитком як для трейдерів, так і для інвесторів після недавнього запуску біткоїн-ETF. Це визнання ролі Ether у майбутньому криптовалют у фінансовій системі", – цитує агентство старшого стратега DailyFX Ніка Кроулі.

Загалом за лютий ціна біткоїна зросла на 32%, ефіру – на 41%.

Джерело: Coinbase

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