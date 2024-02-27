Біткоїн перевищив $57 000. На ринок вийшли великі гравці
Ціна біткоїна зросла на 10% за дві торгові сесії, досягнувши максимального значення $57 250. Конкурент найпопулярнішої криптовалюти – Ether – перевищив $3275 вперше з 2022 року, повідомляє агентство Reuters.
Ажіотаж на ринку криптовалют пов'язаний з декількома факторами, ключовим з яких є вихід на ринок великих гравців.
У понеділок, 26 лютого компанія-розробник програмного забезпечення MicroStrategy опублікувала інформацію про купівлю одразу 3000 біткоїнів на $155 млн.
Платформа соціальних мереж Reddit, яка 22 лютого подала заявку на лістинг своїх акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі, також заявила, що інвестувала частину своїх надлишкових грошових резервів у біткоїни.
Головним стимулом великих покупок криптовалюти є заплановане на квітень скорочення вдвічі винагороди за виробництво біткоїнів. Цей процес покликаний уповільнити випуск біткоїнів, кількість яких обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів уже видобуто.
Додатковим фактором зростання ціни криптовалюти є збільшення обсягу торгів запущених у січні спотових біржових біткоїнів ETF-фондів.
Попит на Ether пов'язаний з очікуваним учасниками ринку можливого схвалення регуляційними органами спотових ефірних ETF-фондів.
"Перспектива спотових Ether-ETF є подальшим розвитком як для трейдерів, так і для інвесторів після недавнього запуску біткоїн-ETF. Це визнання ролі Ether у майбутньому криптовалют у фінансовій системі", – цитує агентство старшого стратега DailyFX Ніка Кроулі.
Загалом за лютий ціна біткоїна зросла на 32%, ефіру – на 41%.
- 12 лютого 2024 року ціна біткоїна досягла дворічного піка в $50 369, але наступного дня почала знижуватися через те, що спекулянти взяли перепочинок після періоду зростання ціни для фіксації прибутку. Новий стрибок ціни був зафіксований 14 лютого – $51 902. 26 лютого біткоїн досяг нового піка – $53 680.
Читайте також: Початок кінця біткоїна? Що означає запуск спотових біткоїн-ETF.