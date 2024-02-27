Биткоин превысил $57 000. На рынок вышли крупные игроки

Главным стимулом больших покупок криптовалюты является запланированное на апрель сокращение вдвое вознаграждения за производство биткоинов

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Цена биткоина выросла на 10% за две торговые сессии, достигнув максимального значения в $57 250. Конкурент самой популярной криптовалюты – Ether – превысил $3275 впервые с 2022 года, сообщает агентство Reuters.

Ажиотаж на рынке криптовалют связан с несколькими факторами, ключевой из которых — выход на рынок крупных игроков.

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В понедельник, 26 февраля компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy опубликовала информацию о покупке сразу 3000 биткоинов на $155 млн.

Платформа социальных сетей Reddit, которая 22 февраля подала заявку на листинг своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, также заявила, что инвестировала часть своих избыточных денежных резервов в биткоины.

Главным стимулом больших покупок криптовалюты является запланированное на апрель сокращения вдвое вознаграждения за производство биткоинов. Этот процесс призван замедлить выпуск биткоинов, количество которых ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто.

Дополнительным факторов роста цены криптовалюты является увеличение объема торгов запущенных в январе спотовых биржевых биткоин ETF-фондов.

Спрос на Ether связан с ожидаем участниками рынка возможного одобрения регулирующими органами спотовых эфирных ETF-фондов.

"Перспектива спотовых Ether–ETF является дальнейшим развитием как для трейдеров, так и для инвесторов после недавнего запуска биткойн-ETF. Это признание роли Ether в будущем криптовалют в финансовой системе", — цитирует агентство старшего стратег DailyFX Ника Кроули.

В целом за февраль цена биткоина выросла на 32%, эфира — на 41%.

Источник: Coinbase

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