Ціна біткоїна вперше з листопада 2021 року перевищила $60 000
У середу, 28 лютого, вартість криптовалюти Bitcoin вперше з листопада 2021 року перевищила рівень $60 000, свідчать котирування на сайті TradingView.
Ціна Ethereum перевищила позначку $3300.
Криптовалюти стрімко дорожчають з початку тижня. У понеділок біткоїн подолав рівень $53 000, у вівторок – $57 000.
Збільшення цін пов'язане з інтересом до криптовалют зі сторони інституційних гравців, який виражається у зростанні обсягів торгів запущених у січні спотових біржових біткоїнів ETF-фондів.
А по-друге, наближається халвінг біткоїна – скорочення вдвічі винагороди за його видобування. Цей процес покликаний уповільнити випуск біткоїнів, кількість яких обмежена 21 млн, з яких 19 млн уже видобуто.
Халвінг, який має відбутися у другій половині квітня, сповільнить емісію біткоїна і скоротить його ринкову пропозицію.
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