Ціна біткоїна вперше з листопада 2021 року перевищила $60 000

Вартість криптовалюти Bitcoin продовжує різко збільшуватися. Потужне ралі триває третій день поспіль

Фото: depositphotos.com

У середу, 28 лютого, вартість криптовалюти Bitcoin вперше з листопада 2021 року перевищила рівень $60 000, свідчать котирування на сайті TradingView.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Ціна Ethereum перевищила позначку $3300.

Криптовалюти стрімко дорожчають з початку тижня. У понеділок біткоїн подолав рівень $53 000, у вівторок – $57 000.

Джерело: TradingView

Збільшення цін пов'язане з інтересом до криптовалют зі сторони інституційних гравців, який виражається у зростанні обсягів торгів запущених у січні спотових біржових біткоїнів ETF-фондів.

А по-друге, наближається халвінг біткоїна – скорочення вдвічі винагороди за його видобування. Цей процес покликаний уповільнити випуск біткоїнів, кількість яких обмежена 21 млн, з яких 19 млн уже видобуто.

Халвінг, який має відбутися у другій половині квітня, сповільнить емісію біткоїна і скоротить його ринкову пропозицію.

Читайте також: Початок кінця біткоїна? Що означає запуск спотових біткоїн-ETF