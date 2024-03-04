Bitcoin превысил двухлетний максимум и стоит свыше $64 000
Биткойн 4 марта достиг двухлетнего максимума, превысив $64 000. По состоянию на 9:50 4 марта Bitcoin стоит $64 142, свидетельствуют данные coindesk.
В начале азиатского дня он достиг $64 285, что является самым высоким показателем с конца 2021 года, и повысился на 2% за последнюю сессию – $63 850. Рекорд биткоина составляет $68 999,99, установлен в ноябре 2021 года, пишет Reuters.
Самая большая криптовалюта по рыночной стоимости в этом году выросла на 50%, и большая часть роста приходится на последние несколько недель, когда резко возрос объем торгов биткоин-фондами, зарегистрированными в США.
Вторая по популярности валюта эфир – ether поднялась на спекуляциях о том, что вскоре у нее также могут появиться биржевые средства, стимулирующие приток. С начала года эфир вырос на 50%, хотя в понедельник составлял $3490, что чуть менее чем показатель за два года, достигнутый на прошлой неделе.
- 12 февраля 2024 года цена биткоина достигла двухлетнего пика в $50 369, но на следующий день начала снижаться из-за того, что спекулянты взяли передышку после периода роста цены для фиксации прибыли. Новый скачок цены был зафиксирован 14 февраля – $51 902. 26 февраля биткоин достиг нового пика – $53 680.
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