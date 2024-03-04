Bitcoin превысил двухлетний максимум и стоит свыше $64 000

Крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости в этом году выросла на 50%

Иллюстративное фото Bitcoin (Фото - depositphotos.com)

Биткойн 4 марта достиг двухлетнего максимума, превысив $64 000. По состоянию на 9:50 4 марта Bitcoin стоит $64 142, свидетельствуют данные coindesk.

В начале азиатского дня он достиг $64 285, что является самым высоким показателем с конца 2021 года, и повысился на 2% за последнюю сессию – $63 850. Рекорд биткоина составляет $68 999,99, установлен в ноябре 2021 года, пишет Reuters.

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Самая большая криптовалюта по рыночной стоимости в этом году выросла на 50%, и большая часть роста приходится на последние несколько недель, когда резко возрос объем торгов биткоин-фондами, зарегистрированными в США.

Вторая по популярности валюта эфир – ether поднялась на спекуляциях о том, что вскоре у нее также могут появиться биржевые средства, стимулирующие приток. С начала года эфир вырос на 50%, хотя в понедельник составлял $3490, что чуть менее чем показатель за два года, достигнутый на прошлой неделе.

Данные: coindesk

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