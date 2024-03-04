Bitcoin перевищив дворічний максимум і коштує понад $64 000

Ілюстративне фото Bitcoin (Фото - depositphotos.com)

Біткоїн 4 березня досяг дворічного максимуму, перевищивши $64 000. Станом на 9:50 4 березня Bitcoin коштує $64 142, свідчать дані coindesk.

На початку азійського дня він досяг $64 285, що є найвищим показником з кінця 2021 року, і підвищився на 2% за останню сесію – $63 850. Рекорд біткоїна становить $68 999,99, встановлений у листопаді 2021 року, пише Reuters.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Найбільша криптовалюта за ринковою вартістю цього року зросла на 50%, і більша частина зростання припадає на останні кілька тижнів, коли різко зріс обсяг торгів біткойн-фондами, зареєстрованими в США.

Друга за популярністю валюта ефір – ether піднявся на спекуляціях про те, що незабаром у неї також можуть з’явитися біржові кошти, що стимулюватимуть приплив. З початку року ефір зріс на 50%, хоча в понеділок становив $3490, що трохи менше ніж показник за два роки, досягнутий минулого тижня.

Дані: coindesk

Читайте також: Початок кінця біткоїна? Що означає запуск спотових біткоїн-ETF